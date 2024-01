"Unser Wachstum kommt vor allem aus den elektrischen Fahrzeugen." Die CO2-Regulierung in vielen Regionen spreche gegen weiteres Wachstum mit Verbrennern. "Das jetzige Absatzplateau an Verbrennerautos wird noch anhalten und dann leicht abfallen", so Mertl. Grundsätzlich halte BMW an seiner langfristigen Absatzprognose fest. "Wir sehen ein Absatzpotenzial von drei Millionen Autos", sagte der Manager.

Zu Lasten der Marge werde der Hochlauf der Elektromobilität nicht gehen: Das Ziel, im Automobilgeschäft eine Marge von acht bis zehn Prozent zu erreichen, stehe. "Und bis jetzt haben wir noch immer geliefert, was wir versprochen hatten." Schon heute verdiene BMW mit jedem Elektroauto Geld, wenn auch nicht so viel wie mit einem Verbrenner. Einen deutlichen Schub erhofft sich BMW aber von der Einführung der nächsten Batteriegeneration, die ab 2026 auf den Markt kommt. Zugleich stiegen die Kosten für Verbrennerfahrzeuge, unter anderem durch die Abgasregeln Euro 7. "Das gibt es alles nicht für Nullkosten."