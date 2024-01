Beide Unternehmen geben an, dass sie einen mehrstufigen Ansatz verfolgen, um Roboter in Fabriken zu integrieren. Zunächst wird Figure Bereiche identifizieren, in denen es der Ansicht ist, dass seine humanoiden Roboter von Nutzen sein könnten. Dann sollen sie Schritt für Schritt in der BMW-Fabrik zum Einsatz kommen - sie sollen in den nächsten 12 bis 24 Monaten in die Fabrik integriert werden.

Brett Adcock, CEO des Robotikunternehmens: "Einzweckroboter haben den kommerziellen Markt jahrzehntelang gesättigt, aber das Potenzial von Mehrzweckrobotern liegt noch völlig brach. Mit den Robotern von Figure können Unternehmen ihre Produktivität steigern, Kosten senken und eine sicherere und einheitlichere Umgebung schaffen."