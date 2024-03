Finanzvorstand Walter Mertl sagt, dass die Investitionen und die Leistungen für Forschung und Entwicklung "auf ein neues Niveau steigen" werden. Die Investitionsquote soll auf über 6 Prozent steigen, die Forschungs- und Entwicklungsquote auf über 5 Prozent. "Beide Kennzahlen werden dann wieder im jeweiligen strategischen Korridor liegen", so Mertl weiter. Der Free Cashflow im Automobilgeschäft soll über 6 Mrd. Euro liegen. Im vergangenen Jahr waren es 6,9 Mrd. Euro.



Im Jahr 2024 will BMW im Automobilgeschäft die langfristig angestrebte strategische Marge vor Zinsen und Steuern von 8 bis 10 Prozent erreichen. Im vergangenen Jahr lag sie mit 9,8 Prozent am oberen Ende des Zielkorridors. Analysten hatten für das neue Jahr bislang einen Wert von gut 9 Prozent erwartet. Das Ergebnis vor Steuern soll leicht zurückgehen.