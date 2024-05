Die Einfachheit seiner Idee war damals bahnbrechend und bildet heute nach wie vor die Grundlage aller Formaufbauten. In jedem heute gebauten Werkzeug steckt somit garantiert ein Stück HASCO. Das normierte Abmessungsspektrum definierte er mit Maßvorgaben, die sich an den Holmabständen der Spritzgießmaschinen orientierten. Schnell setzte sich das System durch. Erst regional im Sauerland, dann deutschlandweit und wenig später auch international.



1965 startete am Standort Lüdenscheid die weltweit erste Normplattenfertigung. Ab diesem Zeitpunkt waren Normplatten dann ab Lager bestell- und kurzfristig lieferbar. Die vier Passbohrungen wurden in übereinander gestapelten Platten zeitgleich gebohrt, das Fertigspindeln erfolgte einzeln auf Lehrbohrwerken. 1966 wurde dafür ein 4-Spindler Feinbohrautomat, der nach HASCO-Entwürfen speziell angefertigt wurde, in Betrieb genommen. In Kombination mit einer NC-Lochstreifenmaschine setzte der Pionier abermals Maßstäbe in der Serienfertigung von Präzisionsprodukten.