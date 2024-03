Die in allen Achsen integrierten Drehmomentsensoren, die den Robotern ihre Feinfühligkeit verleihen, wurden am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen erfunden. Seitdem wurden die Robotersysteme in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Agile Robots und Franka Robotics in München kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert.

Zhaopeng Chen, CEO und Gründer von Agile Robots: „Ich freue mich sehr, dass wir die starke Nachfrage nach den Robotern von Franka Robotics ab sofort aus Kaufbeuren heraus bedienen können. Unsere Teams haben hier hervorragende Arbeit geleistet – insbesondere, wenn man bedenkt, dass Franka Robotics erst seit November 2023 Teil der Agile Robots Gruppe ist. Mit dem Produktionsbeginn haben wir nun den nächsten Meilenstein in unserer gemeinsamen Firmengeschichte gelegt“.