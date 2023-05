Die Herstellung großer, individueller Bauteile in großen Dimensionen ist in der Regel sehr energie- und materialintensiv. Im Projekt XXL-3DDruck haben Wissenschaftler:innen des Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) gemeinsam mit den Verbundpartnern eine ressourcenschonendere Herstellung solcher XXL-Bauteile erprobt. Dazu haben sie Teile eines Schiffsgetriebegehäuses mit einer Masse von bis zu drei Tonnen in einem überdimensionalen 3D-Drucker mit einem lasergestützten Lichtbogenverfahren Schicht für Schicht aufgebaut.