Veranstaltungstipp : Muskel-Skelett-Belastung bei der Arbeit reduzieren

Ein Arbeitsplatz zeichnet sich mitunter dadurch aus, dass er an die anatomischen Anforderungen der MitarbeiterInnen angepasst ist. Wie man Belastungen erkennen, bewerten und reduzieren kann, ist Thema einer praxisorientierten Veranstaltung der AUVA, die am 26. April in Bad Ischl bzw. online stattfindet.