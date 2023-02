Die SENSOR+TEST bildet laut Veranstalter die gesamte messtechnische Systemkompetenz für Mess-, Prüf- und Überwachungsaufgaben in allen Branchen ab – vom Sensor bis zur Auswertung.



„Gerade für unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen ist die Rückkehr zur Präsenzmesse in diesem Jahr wichtiger denn je, um die Kontakte zu aktiven und potenziellen Kunden zu stärken und auszubauen", freut sich Holger Bödeker, Geschäftsführer der AMA Service GmbH auf die bevorstehende Messe. Das Rahmenprogramm, das die SENSOR+TEST bereits seit vielen Jahren auszeichnet, wird auch 2022 wieder durch ein hochkarätiges Vortragsforum begleitet. Abgerundet wird das Ganze vom Career-Center, in dem Ingenieure sowie Studenten der technischen Fachrichtungen Tipps zu Bewerbung und Karriere von Personalprofis erhalten.

Sonderthema "Sensorik und Messtechnik für die Digitale Welt"

Damit digitale Systeme präzise Ergebnisse hervorbringen können, benötigen sie möglichst umfassende und exakte Informationen über die realen Bedingungen. Sensoren und Messsysteme stellen diese Verbindung zwischen der digitalen und der realen, analogen Welt sicher und sind damit die Schlüsseltechnologien für das Funktionieren digitaler Prozesse. Das Sonderthema der SENSOR+TEST 2022 bietet AnbieterInnen und NutzerInnen Raum zum Innovationsdialog über neue Konzepte, Produkte und Lösungen für wichtige Anwendungsbereiche: Von menschlichen Vitaldaten über Messgrößen unserer Umwelt bis hin zu der immensen Vielfalt an Daten aus industriellen und technischen Prozessen. Unternehmen und Institute mit spezieller Expertise in der Digitalisierung können sich auf dem hervorgehobenen Sonderforum "Sensorik und Messtechnik für die Digitale Welt" präsentieren.

Verschiedene Gemeinschaftsstände

Rege Nachfrage herrscht auch nach der staatlich geförderten Beteiligung am Gemeinschaftstand „Innovation Made in Germany“ für junge innovative Unternehmen, die hier ihre Neuentwicklungen zeigen. Dieser wird 2022 zum fünfzehnten Mal durch das Bundeswirtschaftsministerium gefördert und ist bereits komplett belegt. Weitere Gemeinschaftsstände werden von Forschungsgemeinschaften wie z.B. Bayern Innovativ, der Fraunhofer-Gesellschaft oder der Strategischen Partnerschaft Sensorik organisiert.

Zwei Kongresse parallel

Sensoren und Sensorsysteme für das Internet der Dinge stehen u.a. auch im Fokus der 21. ITG/GMA-Fachtagung Sensoren und Messsysteme, die turnusgemäß am 10. und 11. Mai 2022 von der Informationstechnischen Gesellschaft im VDE (ITG) in Zusammenarbeit mit der VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA) veranstaltet wird. Gleichermaßen soll die Tagung auch über neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Messsysteme, deren Analyse und Beschreibung sowie der systembezogenen (Multi-)Sensorik berichten.



Die ettc2022 European Test and Telemetry Conference (10.-12. Mai 2022) in Halle 2 ist die internationale Plattform für Telemetrie, Telecontrol, Test-Instrumentierung und Datenverarbeitung. Sie findet bereits zum fünften Mal parallel zur SENSOR+TEST statt. Besucher und Teilnehmer werden erleben, welche wichtige Rolle Telemetrie-Technologien für Anwendungen z.B. in der Luft- und Raumfahrt, Automotive-Industrie und Biomedizin in aktuellen industriellen Entwicklungen wie IoT, Big Data, Wireless oder UAV (Drohnen) spielen.

Ausstellen und besuchen

Unternehmen, die noch ausstellen möchten, sollten sich in jedem Fall beeilen. Sämtliche Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten einer Messeteilnahme sowie die Möglichkeiten zur Förderung der Teilnahme für KMUs finden interessierte Unternehmen auf der Webseite der SENSOR+TEST. BesucherInnen können sich dort schon jetzt unter diesem Link ihr Messeticket sichern.