Das Thema Fernwartung ist nicht zuletzt aufgrund der Corona-Reisebeschränkungen in den Fokus von Industrieunternehmen gerückt. Dementsprechend werden die Qualitätsaspekte Service und Wartung auch auf der METAV 2022 in Düsseldorf (8. bis 11. März) eine besondere Rolle spielen. Und zwar unter anderem in der eigens dafür eingerichteten Quality-Area. Die Sonderausstellung bietet Besucherinnen und Besuchern einen Überblick über die gesamte Bandbreite der Mess- und Prüftechnik sowie der Qualitätsmanagement- und Auswertungssysteme.

„Nur wer seinen Kunden verlässlich und beständig hochwertige Produkte liefern kann, wird langfristig am Markt bestehen können“, betont Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer des VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken), Veranstalter der METAV 2022. Eine kürzlich erfolgte Erhebung unter den zu diesem Zeitpunkt rund 250 angemeldeten Ausstellern der METAV 2022 bestätigt, dass Fernwartung weitgehend zum Tagesgeschäft gehört.

Weitere Artikel zum Thema Fernwartung:

So erfolgt Fernwartung auf hoher See

Weidmüller forciert Fernwartung aus der Cloud