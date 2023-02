Digitalisierung : MOL und Linde Engineering kooperieren bei der Digitalisierung von Steamcracker-Anlagen

Um den Anlagenbetrieb zu optimieren und die Energieeffizienz zu verbessern, holt sich der ungarische Mineralölkonzern MOL Know How bei Linde Engineering. Linde Engineering wird die Softwarelösung Linde Virtual Furnace auf den Steamcrackern von MOL installieren. Eine Softwarelösung soll den BetreiberInnen ermöglichen, den tatsächlichen Betrieb in Echtzeit mit dem Optimum zu vergleichen.