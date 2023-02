In Workshops wurde über verschiedene Iterationsmethoden der Use Case identifiziert. Der erste wesentliche Schritt, die konkrete Aufgabenbeschreibung, stellte sich als sehr zeitintensiver Teil heraus. Nachdem ein gemeinsames Verständnis für die Herausforderungen des anderen erreicht war, ging man zur Schnittstellendefinition über. Die nächsten Schritte gingen aufgrund der Software (SyMSpace), die von LCM zur Verfügung gestellt wurde, schneller vonstatten. „Das Tool ist leicht in den Designprozess integrierbar“, so Klinglmayr, „Es bietet vorgefertigte Softwarecontainer und bzw. die Schnittstellen-Protokolle“. Im Prinzip lieferte FILL den Algorithmus in ausführbarer Form. Mittels SyMSpace wurde dieser beim Hersteller Nemak anwendbar gemacht, so Klinglmayer. Man designt die Arbeitsschritte anhand der Simulationsbausteine und baut so einen Workflow auf. Manche der Bausteine kommen von extern und manche von intern. In den Datenflüssen wird sichergestellt, dass kein internes Wissen nach außen weitergegeben wird.