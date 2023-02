Die Implementierung des Systems erfolgt in der bereits mehrfach erfolgreich unter Beweis gestellten Methode „5 Steps to Live-Operations“. Dabei werden die Mitarbeitenden der verschiedenen Rollen sowohl aus Büro- als auch Fertigungsbereichen in die Gestaltung ihres digitalen Arbeitsumfelds direkt eingebunden. In den agilen Sprints können die Mitarbeitenden ihre Vorstellungen für eine spezifische Benutzerumgebung einbringen und in sehr kurzer Zeit an Protoypen live testen. Das Ergebnis: Echtes Ownership und volle Nutzerakzeptanz von der ersten Minute an.