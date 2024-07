Der EU Artificial Intelligence Act (EU AI Act) – das kürzlich beschlossene und weltweit erste KI-Gesetz – hat weitreichende Auswirkungen auf den Einsatz der Technologie in allen Unternehmen, die in der Europäischen Union tätig sind. Doch noch ist das Thema in der Wirtschaft nicht wirklich angekommen. Der IT-Dienstleister adesso hat 778 Entscheider aus Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Thema Generative AI (GenAI) befragt. Zentrales Ergebnis: Gerade einmal 32 Prozent der Befragten geben an, die Inhalte des EU AI Act zu kennen. Dabei wird dieser der risikobasierte Regulierungsansatz in fast allen Projekten mit Künstlicher Intelligenz (KI) eine Rolle spielen und voraussichtlich bereits im August 2024 in Kraft treten.

Auch wenn die stufenweise Ausrollung bis 2026 dauert: Eine nachhaltige KI-Strategie sollte die Bestimmungen des EU AI Act bereits jetzt berücksichtigen. „Die Auseinandersetzung mit dem EU AI Act ist essenziell für den Erfolg von Lösungen, die auf KI und GenAI aufbauen. Nur so lässt sich deren langfristige Rentabilität sicherstellen“, unterstreicht Benedikt Bonnmann. „Ein durchdachter Leitfaden wie das adesso Scale AI Framework kann hier einen erheblichen Beitrag leisten.“

Auch wenn es mit dem Wissen über den EU AI Act noch hapert: Dem Thema GenAI messen die Befragten erwartungsgemäß eine sehr hohe Bedeutung bei. So sehen 77 Prozent in der Technologie eine Chance für das eigene Geschäftsmodell. Die Erwartungen sind hoch, der Optimismus groß. Angesichts dieser positiven Grundhaltung wiegt die negative Einschätzung der eigenen GenAI-Position umso schwerer: 20 Prozent sehen das eigene Unternehmen nur als „ausreichend“, 22 Prozent sogar als „unzureichend“ auf GenAI vorbereitet. In den mehr als zwei Jahren seit Veröffentlichung von ChatGPT ist es fast der Hälfte der Unternehmen nicht gelungen, sich zum Thema GenAI vernünftig zu positionieren. Das sind nicht die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start in die GenAI-Welt.