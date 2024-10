„Gute Einfälle werden bei uns finanziell belohnt“, verspricht Saskia Bickel, die das Ideenmanagement der STÖBER Antriebstechnik GmbH + Co. KG koordiniert. Damit möchte der Pforzheimer Antriebsspezialist eine kreative und innovative Unternehmenskultur fördern, in der die Mitarbeitenden eingebunden sind und deren Ideenpotenziale genutzt werden können. „In den vergangenen drei Jahren wurden so im Rahmen unseres betrieblichen Vorschlagswesens zahlreiche Verbesserungen umgesetzt“, freut sie sich. Die kreativen und erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen verzichteten dabei auf zehn Prozent ihrer Prämie – zugunsten der Sterneninsel. Dabei kamen 4.000 Euro zusammen. Ein hoher Betrag, den die Geschäftsführung für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst gern verdoppelte.



„Viele unserer Familien, mit einem lebenslimitiert erkrankten Kind, müssen mit nur einem Verdienst auskommen, da ein Elternteil rund um die Uhr für das kranke Kind da sein muss. Dies setzt oft sehr enge finanzielle Grenzen, unter der die ganze Familie leidet“, berichtet Klaudia Kreiter-Eyle, die die Hospizbegleitung bei der Sterneninsel koordiniert: „Die Spende ermöglicht es, hier auf unterschiedliche Weise individuell für Entlastung zu sorgen.“ Die ehrenamtliche Kinder- und Jugend-Hospizbegleiterin Birgit Malmsheimer-Müller ergänzt: „So können wir etwa mit einem Ausflugsangebot für das erkrankte Kind oder die Geschwister bis hin zu einem Zuschuss für dringend benötigte therapeutische Hilfsmittel den Familien vielfältig beistehen.“ Für Saskia Bickel steht fest: „Wir wollen solche Aktionen in Zukunft regelmäßig durchführen und mit unseren Spenden bedürftigen Menschen helfen.“