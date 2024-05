Elko König produziert unter anderem Kolben und Zylinder für Zwei- und Viertaktmotoren sowie Gas- und Dieselaggregate. Die Komponenten kommen in Hochleistungsmotoren für Motorräder sowie in Industriemotoren zum Einsatz. Das Unternehmen beliefert alle führenden Hersteller und hat sich durch Spezialisierung und Effizienz einen kaum substituierbaren Platz in der Versorgungskette dieser Weltmarktführer geschaffen.