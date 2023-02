Als TÜV AUSTRIA Iberia ist die international tätige Unternehmensgruppe seit vielen Jahren in Spanien und Portugal gefragter Partner für Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen. Die Integration von Global Inspection Services (GIS) in die TÜV AUSTRIA Group schafft nun neue und zusätzliche Möglichkeiten den lokalen Markt zu konsolidieren und über die iberische Halbinsel hinaus zu expandieren.



GIS mit Sitz in der spanischen Hauptstadt Madrid bietet seit neun Jahren erfolgreich Prüf-, Inspektions-, Begutachtungs- und Zertifizierungsdienstleistungen in den Bereichen Öl & Gas, Energieerzeugung, Wasser, Bergbau und Druckgeräte an, aber auch im Schiffbau und bei der Inbetriebnahme von Anlagen. Das Unternehmen unterhält auch ein technisches Büro für Metallurgie und Schweißen, Beschichtungen und Auskleidungen sowie Zerstörungsfreie Prüfung.



Hugo Leal Gouveia, Geschäftsführer von TÜV AUSTRIA Iberia: „TÜV AUSTRIA und GIS sind zwei starke Marken mit großartigen Mitarbeitern. Die gegenseitige Ergänzung im Dienstleistungsangebot, die Nutzung von Synergien, aber auch die Entwicklung neuer Geschäftsideen werden neue Chancen und Potenziale für die Zukunft bringen.“



GIS-Geschäftsführer Antonio Ortiz ergänzt: „Als Teil der TÜV AUSTRIA Group eröffnen sich für GIS viele neue Möglichkeiten. Wir können unsere Dienstleistungen nun in das vernetzte Angebot an Industrielösungen des TÜV AUSTRIA weltweit einbinden, sind gleichzeitig noch breiter aufgestellt und haben viele Ressourcen, um die Bedürfnisse unserer nationalen und internationalen Kunden zu erfüllen. Eine Win-Win-Situation für uns alle."