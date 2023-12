Die Auftragseingänge im Maschinen- und Anlagenbau bleiben seit Jahresbeginn kontinuierlich hinter dem Vorjahr zurück, was zu einem Rückgang von real 13 Prozent in den ersten zehn Monaten 2023 führt. Dies spiegelt sich auch in sinkenden Auftragspolstern wider, wobei 60 Prozent der Unternehmen laut einer VDMA-Umfrage Ende Oktober bereits unter ihrem langjährigen Durchschnitt liegen. Eine Trendwende sei trotz vereinzelter Anzeichen einer Bodenbildung vorerst nicht absehbar, so Haeusgen.

Die globale Investitionstätigkeit könnte in den USA aufgrund konjunktureller Einflüsse nachlassen, während sie in China voraussichtlich schwach bleibt. Obwohl Länder wie Indien und Mexiko ein mögliches Wachstumspotenzial bieten, sind sie allein nicht in der Lage, Rückgänge auf anderen Märkten zu kompensieren. In Deutschland wird die Investitionstätigkeit voraussichtlich ebenfalls schwach bleiben. Laut einer exklusiven IW-Befragung für den VDMA haben sich die Wirtschaftsperspektiven im Inland erneut eingetrübt, und die Investitionserwartungen für 2024 haben sich deutlich verschlechtert.

