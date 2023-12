Arbeitsplätze in Österreich : Stellenabbau bei Pierer Mobility: Europa wird zu teuer

Lesezeit: ca. 2 Minuten

In einer überraschenden Ankündigung gab die Pierer Mobility, unter der Leitung des Industriellen Stefan Pierer, bekannt, dass bis zu 300 Arbeitsplätze in Österreich abgebaut werden. Das Unternehmen begründet die Entscheidung mit nachteiligen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa - und lagert seine Produktion, Forschung und Entwicklung teilweise nach Asien aus.