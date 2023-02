Beide Unternehmen sind etablierte Dienstleister auf dem Markt der Automatisierung und der IT mit den gemeinsamen Branchenschwerpunkten in Biopharma, Pharma, Food, Chemie und Petrochemie. SpiraTec, mit Hauptsitz in Speyer, beschäftigt circa 400 Mitarbeitende an 21 Standorten in Deutschland, Österreich und den USA. Für das Wunstorfer Unternehmen onoff sind aktuell über 190 Mitarbeitende an 9 Standorten in Deutschland und Österreich tätig.



Onoff wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb der SpiraTec-Gruppe geführt. Mit dem Übergang scheidet der Unternehmensgründer der onoff AG, Herr Rolf Arneke, aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Dr. Ganzer, Vorstand der onoff AG, dankt Herrn Arneke im Namen aller Mitarbeitenden für seine unternehmerische Leistung der letzten 34 Jahre. Der bisherige onoff Vorstand sowie die operativ verantwortlichen Geschäftsführer leiten auch zukünftig die Geschäfte der onoff. Sie arbeiten eng mit dem SpiraTec Management zusammen, um gemeinsam im digitalen Zeitalter eine starke Rolle an den europäischen Märkten zu spielen.

Stärken stärken

Das klare Ziel ist es, die Stärken beider Unternehmen weiterzuentwickeln und den Weg der digitalen Transformation in der Industrie künftig gemeinsam zu gehen. SpiraTec spezialisiert sich auf die multidisziplinäre Planung moderner Produktionsanlagen, während die Expertise von onoff primär in der Umsetzung prozessleittechnischer Systeme liegt. „Hier schließen sich also zwei ausgewiesene Experten zusammen und formieren ein großes Team an Spezialisten. Das eröffnet uns neue, strategisch wichtige Möglichkeiten, um uns auf dem Markt der Prozessindustrie und deren Digitalisierung noch besser aufzustellen“, ist sich Frank Heines, Mitglied des Vorstands der SpiraTec AG sicher. Dr. Uwe Ganzer ergänzt: „Für uns ist wichtig, dass die Weiterentwicklung neuester Technologien wie beispielsweise im Bereich Digital Twin und der Schnittstellenkommunikation mit ganzer Kraft fortgeführt wird.“

Leistungsspektrum erweitern

Die Leistungsspektren der beiden Unternehmen ergänzen sich und bieten große Synergieeffekte: Services wie beispielsweise Montage und Schaltschrankbau, die SpiraTec bisher geplant und extern vergeben hat, werden ab jetzt aus einer Hand angeboten. Zusätzlich profitiert onoff von der Planungs- und Verfahrenstechnik-Expertise von SpiraTec. Selbst die sich überdeckenden Geschäftsbereiche der IT und Automation haben unterschiedlich gelagerte Schwerpunkte. Auch im Bereich der Digitalisierung kommen beispielsweise VR (Virtual Reality) und AR (Augmented Reality) Kompetenzen aus unterschiedlichen Industriezweigen zusammen.



In gemeinsamen Kundenprojekten konnten die beiden Unternehmen in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis stellen, dass die Chemie zwischen SpiraTec und onoff stimmt. „Die Tatsache, dass man sich bereits kennt, sich gut ergänzt und erfolgreich zusammenarbeitet, gibt uns Gewissheit, dass der Zusammenschluss für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation ist“, betont Andreas Schadt, Vorstand der SpiraTec AG.