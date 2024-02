Der Film zeigt die Entwicklung des Broadline-Distributors über fünf Jahrzehnte hinweg und die Strategie, immer wieder wachstumsstarke Zukunftsmärkte frühzeitig zu erkennen und zu investieren. Florian Rubländer, Head of Global Marketing Communication bei Rutronik: „Rutronik hat immer ausgezeichnet zu erkennen, was in der Welt der Elektronik gefragt ist und danach zu handeln. Diese Stärke wird durch unseren neuen Unternehmensfilm perfekt in Szene gesetzt, indem er die Entwicklung von Rutronik vom Pioniergeist aus einer Doppelgarage heraus bis hin zu einem Anbieter von Systemlösungen nachzeichnet.“