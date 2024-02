Bei der Nutzung fortgeschrittener Informations- und Kommunikationstechnologien liegt Österreich (47%) im europäischen Vergleich im unteren Drittel. In Rumänien und Bulgarien wird die geringste Nutzung gemessen (je 29%), am höchsten in Finnland (80%) und Dänemark (77%). Die beiden nordischen Länder sind damit die einzigen, die das EU-Ziel von 75 % bereits erreicht haben. Der Durchschnitt der europäischen Länder liegt derzeit bei 55 %. Nach dem Digitalisierungsziel der EU für die Wirtschaft sollen bis 2030 75 % der Unternehmen mindestens eine der genannten Technologien nutzen.