Die Siemens AG hat ihren Sitz im österreichischen Wien und umfasst die Geschäftsbereiche Industry, Infrastructure, Mobility und Healthcare. Siemens in Österreich - dazu zählen alle österreichischen Siemens-Gesellschaften, die im Mehrheitseigentum des Siemens-Konzerns stehen und in der Konzernbilanz konsolidiert werden (im Wesentlichen Siemens AG Österreich, Siemens Mobility Austria GmbH und Siemens Healthcare Diagnostics GmbH) - beschäftigte im vergangenen Geschäftsjahr rund 9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (plus 3,3 Prozent) und erzielte einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro (plus 14,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahr).

Im Siemens-Konzern ist Österreich als sogenanntes Lead Country neben dem Heimmarkt für eine Wirtschaftsregion von weiteren 25 Ländern verantwortlich. Dieser Markt erstreckt sich von Zentral- und Südosteuropa über Israel bis nach Zentralasien. In dieser Region erwirtschafteten 33.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 7,3 Milliarden Euro (plus 14,1 Prozent).