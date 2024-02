Die gemeinsame Quantenkommunikationsinfrastruktur soll über Glasfaser und Satellit mehr Sicherheit für Rechenzentren und kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Kraftwerke bringen. Die Quantenphysik bietet zusätzlichen Schutz vor neuen Bedrohungen für die heutigen Kommunikationsnetze. Der Einsatz von Quantentechnologie ist ein Hauptpfeiler der EU-Strategie für Cybersicherheit in den kommenden Jahrzehnten.

Auch das künftige verschlüsselte EU-Satellitennetzwerk IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) setzt auf EuroQCI. Die europäische Satellitenkonstellation wird Quantenkonnektivität aus dem Weltraum bereitstellen, um Regierungen mit hochsicheren Kommunikationsdiensten zu versorgen und kritische Infrastrukturen zu vernetzen. IRIS2 wird künftig auch Unternehmen und Organisationen mit schnellem Internet via Satellit versorgen. Nach Galileo für die Navigation und Copernicus für die Erdbeobachtung ist IRIS2 die dritte Säule der EU-Weltrauminfrastruktur. Die EU hatte im vergangenen Jahr grünes Licht für IRIS2 gegeben. Die ersten Dienste sollen noch in diesem Jahr starten. Der volle Betrieb ist für 2027 geplant.