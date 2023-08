Die Akkreditierung ermöglicht Quality Austria nun die Durchführung von ISO 55001 Audits bei anlagenintensiven Unternehmen. Damit schließt sich eine wichtige Lücke für Industrie und Infrastruktur, da die Norm auch als Schnittstelle zu anderen Managementsystemen wie ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 31000 und ISO 22301 dient. Erich Birgmayer, qualityaustria Netzwerkpartner und Produktexperte Asset Management und Trainings Sicherheitsmanagement, der diesen Standard für die Quality Austria akkreditierungsreif aufgebaut und bereits auditiert hat, betont: „Die ISO 55001 steht für eine rasche Amortisation der Investition für jede Art von Unternehmen, welches Anlagevermögen hat. Vorteile eines systematischen Asset Managements nach ISO 55001 ergeben sich aber besonders bei stark vernetzten und kostenintensiven Organisationen".

Anlagenintensive Unternehmen finden sich in verschiedenen Branchen, in denen materielle und immaterielle Anlagen einen entscheidenden Einfluss auf den Geschäftsbetrieb haben. In der Industrie sind das beispielsweise Unternehmen in der verarbeitenden Industrie wie Automobilhersteller, Maschinenbauunternehmen, Stahlproduzenten, Chemieunternehmen und Elektronikhersteller sind stark anlagenintensiv.