In Deutschland wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr Windenergieanlagen errichtet. 745 neue Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 3,57 Gigawatt gingen in Betrieb. Das sind fast 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Der so genannte Netto-Zubau lag bei rund 3 Gigawatt, da auch alte Windenergieanlagen abgebaut wurden. Insgesamt standen damit zum Jahresende 28.677 Windenergieanlagen in Deutschland. Sie haben eine Gesamtleistung von rund 61 Gigawatt.

Onshore-Windenergie spielt eine Schlüsselrolle in der Strategie der deutschen Bundesregierung, ihre Klimaziele zu erreichen. Die Verbände forderten mehr Tempo beim Ausbau der Windenergie. Nötig seien schnellere Genehmigungen, die Bereitstellung von mehr Flächen und der Abbau von Hemmnissen bei der Umsetzung. Die Verbände rechnen mit einem Zubau von mehr als 4 Gigawatt bis zum Jahr 2024.