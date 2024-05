Lackinger sieht in der Überbetrieblichen Lehrausbildung eine Win-Win-Situation für arbeitssuchende Jugendliche und Wiener Wirtschaft gleichermaßen: "Durch unsere langjährige intensive Zusammenarbeit mit hunderten Wiener Industrie- und Gewerbebetrieben – sei es in Sachen Praktika oder Vermittlung von Fachkräften –, ist sichergestellt, dass unsere Lehrlinge genau die Kompetenzen erlernen, die am Markt gefragt werden.“ Und davon profitiere wiederum auch die Wiener Wirtschaft: "Durch die Ausbildung erhalten die Wiener Betriebe eine große Anzahl an top ausgebildeten Fachkräften quasi ‚frei Haus‘ geliefert.“