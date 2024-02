Als Insolvenzursachen nennt der KSV nach eigenen Angaben des Unternehmens u.a. Fehlinvestitionen in die maschinelle Ausstattung, hohe Quersubventionen in die Vertriebsgesellschaften in den USA, Singapur und der Schweiz, Fehlkalkulationen bei Großprojekten sowie Belastungen in Millionenhöhe durch Reklamationen und Nachbesserungsschäden. Gespräche mit Banken und potentiellen Investoren blieben ergebnislos.

Das Abgleiten in die Insolvenz sei auf die schlechte Marktlage und die fehlende Vertriebsstruktur in der Schweiz zurückzuführen, die in der Folge geschlossen wurde, schreibt der AKV. Umsatzeinbußen habe es auch bei der Tochtergesellschaft in den USA sowie in Singapur aufgrund von Einreisebeschränkungen wegen Corona gegeben. Weiters sei die Insolvenz auf Reklamations- und Reparaturschäden, erhöhte Energiekosten sowie gestiegene Rohstoffpreise zurückzuführen.