Vom 12. bis 14. November findet in Nürnberg die SPS – das Messehighlight der internationalen Automatisierungsbranche – statt. FACTORY widmet sich diesem Branchenhöhepunkt mit einem eigenen Messe-Guide, in dem die spannendsten Produktneuheiten und wichtigsten Messetermine präsentiert werden. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den österreichischen Ausstellern, die auch in diesem Jahr erneut mit Innovation und Kreativität beeindrucken.

Wenn es um zukunftsweisende Innovationen und technologischen Fortschritt geht, führt kein Weg an der SPS vorbei. Diese Messe ist der Hotspot, an dem die Transformation der europäischen Industrie greifbar wird. Ob Digitalisierung, Künstliche Intelligenz oder smarte Fabriken – in Nürnberg werden die Weichen für die technologischen Trends gestellt.

Die Highlights: Fixpunkte der SPS und Neuigkeiten aus der Branche

Übersicht: Wertvolle Tipps zur SPS und die Schwerpunktthemen der Messe plus Geländeplan

Champions: Alle österreichischen Aussteller im Überblick

Made in Austria: Die coolsten Innovationen aus Österreich

