Durch exponentielle Technologien wie künstliche Intelligenz, fortgeschrittene Robotik, kognitive Automatisierung und das Internet der Dinge wird die Arbeit in der Fabrik in einem noch nie dagewesenen Tempo verändert. Wir werfen einen Blick in die Zukunft.

Der Industriearbeiter der Zukunft und seine Accessoires : Industriearbeiter haben sich mehr als zwei Jahrhunderte neue Technologien angeeignet. Heute befindet sich die Industrie inmitten eines Technologiesprunges, der mit wahnsinniger Geschwindigkeit auf uns zurast.

Wie sinnvoll sind intelligente Roboter in der Industrie? Am Puls der Zeit: 2023 holte sich das Engel-Werk in St. Valentin den Titel „Fabrik des Jahres“.Mit Werksleiter Martin Weger haben wir über die aktuellen Herausforderungen der Branche gesprochen.

Coverstory : Die ultimative Lösung für jeden Hub. Arbeitsplatzkransysteme von Konecranes sind für die anspruchsvollen Anforderungen von Arbeitsplätzen und Produktionslinien ausgelegt.

: Die ultimative Lösung für jeden Hub. Arbeitsplatzkransysteme von Konecranes sind für die anspruchsvollen Anforderungen von Arbeitsplätzen und Produktionslinien ausgelegt. Generationswechsel: Vom traditionellen Familienunternehmen zur digitalen Plattform – diesen Wandel haben die Geschwister Lisa-Marie und Moritz Bittner vollzogen. Mit Formary, einem digitalen Marktplatz für tiefgezogene Kunststoffteile, wollen sie den Markt aufmischen.