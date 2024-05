In der täglichen Anwendung von elektronischen Systemen spielen auch die jeweiligen Umgebungsbedingungen eine Rolle. Solche Parameter lassen sich jedoch selten konkret bestimmen. Wenn man nun Modelle in Abhängigkeit solcher Unsicherheiten studieren möchte, stößt man mit normalen Berechnungen schnell an die Grenzen, weil Hunderttausende und mehr Einzelrechnungen durchgeführt werden müssten. Hier soll Machine-Learning helfen und den Prozess beschleunigen. "Ein Machine-Learning-Modell rechnet so schnell, dass wir es im Grunde als einen Container fertig vorliegender Rechenergebnisse betrachten können, wie eine Datenbank", sagt Hansen.



Im Autobau will man den neuen Zugang für die Optimierung von elektronischen Fahrzeugantrieben für die bestmögliche Konfiguration des Systems nutzen: "Wir erwarten, dass wir diese Methode zur Optimierung von elektronischen Systemen in unterschiedlichsten Umgebungen nutzen können, auch über einzelne Antriebsstränge hinaus", zeigte sich Hansen optimistisch.