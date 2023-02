In Niederösterreich soll künftig der Bereich Luft- und Raumfahrt stärker forciert werden. Und zwar mit einer neu gegründeten ecoplus-Plattform für Forschungseinrichtungen und Unternehmen. Die Beiratsmitglieder werden zweimal pro Jahr zusammenkommen, mit dem Vorhaben, Ideen und Wissen auszutauschen, sowie Kooperationen zu starten. "Niederösterreich ist in der Ausbildung zum Thema Weltraumtechnologie ein Vorreiter", erklärt der ehemalige Raumfahrer Franz Viehböck, der zum Vorsitzenden des Beirats erklärt wurde. Zu dieser Vorreiterrolle trage mitunter auch das an der FH Wiener Neustadt angebotene Studium Aerospace Engineering bei. Plattformmanager wird Robert Geiger von ecoplus.

Weshalb gerade die Luft- und Raumfahrt gefördert werden soll? "Weil dies ein stetig wachsender Wirtschaftszweig ist", gibt der nö. Landesrat für Wirtschaft und Technologie, Jochen Danninger zu bedenken. Als Beispiel für die gesellschaftliche Bedeutung dieses Bereichs nennt er die Firma EuroDragons, deren Drohnen künftig wichtige medizinische Transporte übernehmen könnten. Auch die Nachhaltigkeit solle in diesem Bereich nicht zu kurz kommen. Zu diesem Zweck werde bereits an nachhaltigen Materialien für Flugobjekte geforscht.