Net Zero Industry Act beschlossen : Netto-Null-Industrie-Gesetz: Was ist geplant?

Lesezeit: ca. 3 Minuten

Klimaneutrale Technologien sollen in der EU künftig deutlich stärker gefördert werden als bisher. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Mitgliedstaaten haben sich am Dienstag auf den sogenannten "Net Zero Industry Act" geeinigt. Damit mehr Investitionen in klimafreundliche Technologien fließen, sollen unter anderem Genehmigungsverfahren vereinfacht werden.