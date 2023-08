Für den Automatisierungsspezialisten Murrelektronik beginnt in Österreich ein weiteres Kapitel: „Office Park 4“ lautet die neue Anschrift in der Vienna AirportCity. Durch den Standortwechsel sollen sowohl Kund:innen als auch Beschäftigte von einer verbesserten Infrastruktur profitieren.

„Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten ist eine wichtige Investition in die Zukunft. Die moderne, offene Architektur unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit und ermöglicht weitere Verbesserungen im Kundenservice, um unseren Erfolgskurs weiter fortzusetzen“, sagt Andreas Chromy, Managing Director Cluster CEE bei Murrelektronik. Die Entwicklung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Firmengeschichte von Murrelektronik Austria und ist das Resultat eines anhaltenden Wachstumskurses seit seiner Gründung im Jahr 2008.

