Die oberösterreichische Technologiegruppe Miba setzt ihren langjährigen Wachstumsweg fort. In den vergangenen zehn Jahren seit Übernahme des Vorstandsvorsitzes durch F. Peter Mitterbauer hat sich ihr Umsatz verdoppelt. Innerhalb der vergangenen 15 Jahre hat er sich sogar mehr als verdreifacht – die Miba ist in diesem Zeitraum jährlich im Schnitt um rund acht Prozent gewachsen, das ist doppelt so schnell wie die Weltwirtschaft. Auch im vergangenen Geschäftsjahr 2023/24 (1.2.2023-31.1.2024) konnte die Miba im Vergleich zum Vorjahr mit einem deutlichen Umsatzplus von 8,1 Prozent auf 1,205 Milliarden Euro weiter wachsen. Gelungen ist das in einem schwierigen Umfeld, das geprägt war von einem im Jahresverlauf immer mehr an Fahrt verlierenden Wirtschaftswachstum in vielen Kernmärkten und von internationalen politischen Krisen. Das Wachstum kam überproportional aus dem Industriegüterbereich, dort hat das Unternehmen 60 Prozent seines Umsatzes erzielt. 40 Prozent kamen aus dem Automotive-Geschäft. Zum Stichtag 31. Jänner 2024 hat die Miba weltweit 7.622 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 2.976 oder 39 Prozent in Österreich.

„Wachstumstreiber ist unsere Unternehmensmission ‚Technologies for a cleaner planet‘“, erklärt Vorstandsvorsitzender F. Peter Mitterbauer. „Miba Technologien helfen unseren Kunden, den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte zu verringern. Sie sollen in den Anwendungen unserer Kunden dazu beitragen, die Gewinnung, Übertragung, Speicherung und Verwendung von Energie noch effizienter und damit nachhaltiger und umweltschonender zu machen. So gestalten wir gemeinsam mit unseren Kunden deren Produkte für Märkte mit enormen Wachstumschancen.“