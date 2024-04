Die Zahlungsunfähigkeit des 2001 gegründeten Maschinenhandels resultiert aus Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die zahlungsunfähigen Gesellschaften der Primatech, über die im November 2023 am Landesgericht Ried ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden ist. Die Primatech, die vor allem Bioheizkessel herstellt, gab als Insolvenzgrund an, dass der deutsche Absatzmarkt für Bioheizkessel eingebrochen sei.



Den Gläubigern der Inntech wird ein Sanierungsplan in Höhe von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme, angeboten. Die Finanzierung soll durch die Fortführung des redimensionierten Unternehmens erreicht werden.