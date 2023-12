Magna stellt auf Einschichtbetrieb um : Umstrukturierung bei Magna: 450 Arbeitsplätze wackeln

Der Automobilzulieferer Magna will eine Produktionsstätte vorübergehend umstrukturieren. Die Maßnahme beinhaltet den Wechsel von einem Zweischicht- zu einem Einschichtbetrieb, und die betroffenen Mitarbeiter wurden am vergangenen Freitag darüber informiert. In einer Meldung in der "Kleinen Zeitung" war von etwa 450 betroffenen Mitarbeitern die Rede.