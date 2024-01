129 Mio. Euro : Linzer IoT-Spezialist übernimmt deutschen Rivalen Katek

Kontron will den Markt für erneuerbare Energien und Elektromobilität mit der größten Übernahme der Firmengeschichte erobern. Der österreichische IoT-Spezialist kündigt den Kauf eines Anteils von rund 60 Prozent am deutschen Rivalen Katek für 15 Euro je Aktie oder insgesamt knapp 129 Millionen Euro an.