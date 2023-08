Nachdem ein geplanter Teilverkauf an einen thailändischen Investor Ende 2022 scheiterte und Leoni mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfte, trat Stefan Pierer in Erscheinung, um das Unternehmen zu unterstützen. Im Rahmen eines Rettungsplans stellte Pierer eine dringend benötigte Kapitalspritze in Höhe von 150 Mio. Euro zur Verfügung. Als Gegenleistung erhielt er sämtliche neu ausgegebene Aktien, die nicht mehr an der Börse gehandelt werden. Dies führte zur Annullierung der bisherigen Leoni-Aktien, was jedoch von Aktionärsschützern kritisiert wurde. Als ein weiterer Schritt zur Stabilisierung des Unternehmens haben die Gläubigerbanken im Zuge der umfassenden Restrukturierung auf Forderungen in Höhe von 708 Mio. Euro verzichtet. Im Gegenzug werden sie berechtigt sein, 45 Prozent der Dividende zu erhalten, sobald Leoni wieder eine profitable Geschäftstätigkeit aufweist und Dividenden ausschütten kann.

Stefan Pierer, der als treibende Kraft hinter KTM agiert, sieht in dieser Übernahme eine Möglichkeit, die Zukunft von Leoni neu zu gestalten und das Unternehmen auf einen stabilen Wachstumskurs zu führen.