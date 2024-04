Für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ist der Einsatz dieser Technologie aber unerlässlich. Schließlich versprechen sich 84 Prozent der Unternehmen von KI neue oder bessere Dienstleistungen, 82 Prozent eine Qualitätssteigerung. Im Auftrag des PLM-Anbieters Aras wurden 835 Expertinnen und Experten auf Führungsebene in den USA, Europa und Japan befragt.

"Eine Anpassung und Modernisierung der vorhandenen IT-Landschaft kann die bestehenden Hindernisse beseitigen und die Unternehmen in die Lage versetzen, die Vorteile der KI zu nutzen", sagt Jens Rollenmüller, Regional Vice President bei Aras. Die aktuellen Defizite in der Industrie sind in der weltweiten Studie klar benannt: 79 Prozent der Unternehmen räumen Kapazitätsengpässe ein, 77 Prozent fehlende Kenntnisse, 75 Prozent machen isolierte IT-Anwendungen und 70 Prozent die vorhandene Datenqualität dafür verantwortlich.