Die Industriellenvereinigung Vorarlberg sieht erste Anzeichen einer Deindustrialisierung im Land und will mit einer Bewusstseinsbildungsoffensive gegensteuern. IV-Präsident Elmar Hartmann hob beim Neujahrsempfang der IV am Montagabend in Dornbirn das Jahr 2024 als richtungsweisend hervor. Er fordert bessere Rahmenbedingungen für die Unternehmen, ein klares Bekenntnis der Politik und einen stärkeren Rückhalt in der Bevölkerung.

Die Grundfrage sei, ob man den Weg der Deindustrialisierung oder den Weg zum chancenreichsten Industriestandort gehen wolle. Laut Hartmann stehe man in Vorarlberg bereits am Beginn einer Deindustrialisierung. Mit der Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland gebe es dafür klare Indikatoren. Dies geschehe einerseits aufgrund der sehr hohen Kosten im Land. Andererseits würden Genehmigungsverfahren "ewig" dauern. Hartmann warnte angesichts dieser Entwicklung vor einem Wohlstandsverlust mit unabsehbaren Folgen.

Deshalb gelte es, die Bevölkerung zu sensibilisieren und zu informieren. "Die Industrie ist mit Abstand der bedeutendste Sektor unserer Wirtschaft", unterstrich der IV-Präsident und verwies darauf, dass 36 Prozent der Wertschöpfung in Vorarlberg aus der Industrie stammen. 38 Prozent der Vorarlberger Erwerbstätigen haben ihren Arbeitsplatz in der Industrie.