"Solange diese Verordnungen fehlen, können keine Investitionszuschüsse beantragt werden und keine Ausschreibungen zur Vergabe von Marktprämien oder überhaupt Anträge für Marktprämien erfolgen. Wichtige Vorhaben für eine nachhaltige Energieerzeugung werden somit auf die lange Bank geschoben. Und damit ist das erste Quartal des Jahres für den Ausbau bereits verloren“, erklärt Martina Prechtl-Grundnig, Geschäftsführerin des EEÖ und hält fest: „Leider haben wir dadurch noch immer eine Stop-And-Go-Politik beim Erneuerbaren-Ausbau.“ Betroffen sind größere Photovoltaikanlagen, kleine und mittlere Wasserkraftwerke, Windkraftprojekte sowie Strom aus Biomasse in Kraft-Wärme-Kopplung.

Die Verordnungen sind erforderlich für die Umsetzung des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG) und gewährleisten, dass in Österreich bis 2030 zusätzliche 27 TWh an Strom für eine 100-prozentige Versorgung aus erneuerbarer Energie zur Verfügung stehen. "Wir stehen aktuell bei rund 5 Prozent des geplanten Ausbaus bis 2030. Regierung und Länder müssen dringend aufs Gas steigen! Fehlende Rahmenbedingungen wie die Verordnungen sind dabei das Gegenteil des Notwendigen!", erläutert Paul Ablinger, Geschäftsführer von Kleinwasserkraft Österreich, die Situation für die Kleinwasserkraft. Auch Eva Talic, Generalsekretärin der IG Holzkraft, betont: "Mit dem EAG sollte ein Ende des ewigen „Stop and Go“ im Ausbau der erneuerbaren Energien erreicht werden. Fehlende Verordnungen konterkarieren das! Für die Holzkraftwerke als rohstoffabhängige Energietechnologie bedeutet eine weitere Verzögerung der Verordnung anhaltende Rechtsunsicherheit und unklare wirtschaftliche Rahmenbedingungen.“