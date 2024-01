"Heute kündigen wir die Einführung von KI-Fabriken an, in denen die ´Rohstoffe´ für KI zusammengeführt werden: Rechenleistung, Daten, Algorithmen und Talente. Sie werden als zentrale Anlaufstelle für europäische KI-Start-ups dienen und es ihnen ermöglichen, die fortschrittlichsten KI-Modelle und industriellen Anwendungen zu entwickeln. Wir machen Europa zum weltweit besten Ort für vertrauenswürdige KI", so EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton.

Auch bei der Einführung und Nutzung künstlicher Intelligenz in den öffentlichen Verwaltungen der EU will die Kommission Hilfestellung leisten. Der Beschluss zur Einrichtung des Büros für künstliche Intelligenz tritt heute in Kraft, die Aufnahme der Tätigkeiten ist für die kommenden Monate vorgesehen. Das Europäische Parlament und der Rat (der Mitgliedstaaten) werden nun die anderen Vorschläge prüfen.