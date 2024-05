„Wir haben uns für Queretaro entschieden, weil es in der Region viele talentierte Menschen gibt, die wir für unser Team gewinnen möchten“, so Stefan Engleder, CEO der Engel Gruppe. Das ist insofern relevant, als dass Engel für jede der drei Regionen Europa, Asien und Amerikas optimale Vertriebs-, Logistik- und Produktionsstrukturen aufbauen will. Schon immer ist es die Philosophie von Engel, Werke nah bei den Kunden zu errichten. "Aus diesem Grund hat sich Engel für den Bau einer weiteren Produktionsstätte in Queretaro entschieden.“

Gerhard Stangl, CPO der Engel Gruppe, nahm gemeinsam mit Mauricio Kuri González, Gouverneur von Queretaro und weiteren Vertretern der lokalen Regierung an der Investment Verkündung in der mexikanischen Botschaft teil. „Wir werden 30 Millionen Euro investieren, bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres planen wir zudem eine Verdoppelung unseres jetzigen lokalen Teams“, erläutert Stangl. Das Grundstück, das Engel kaufen wird, bemisst sich auf 70.000 Quadratkilometern und bietet somit ausreichend Platz für weiteren Wachstum. Der neue Standort in Mexiko ergänzt zudem die Marktpräsenz der etablierten nordamerikanischen Tochtergesellschaft.