Der deutsche Industrieverband BDI rechnet mit einer weiter steigenden Belastung durch hohe Strom- und Gaspreise. "Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Montag. Es sei zu befürchten, dass der rasante Preisanstieg die Produktion in Deutschland immer stärker beeinträchtigen werde. "Die Lage ist so ernst, dass selbst standorttreue mittelständische Unternehmen aus diversen Branchen über eine Verlagerung ins Ausland nachdenken müssen", warnt er.