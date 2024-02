Seit über 25 Jahren ist die Angenstein ESTECH AG mit ihrer französischen Niederlassung Schlüssellieferant von Messrohren für Endress+Hauser Durchflussmessgeräte. Heute beschäftigt das Werk in Cernay rund 50 Mitarbeiter. „Die Übernahme der Angenstein ESTECH AG wird uns ermöglichen, das Knowhow der Mitarbeitenden zu erhalten und wichtige Arbeitsschritte noch tiefer in unsere Produktionsabläufe zu integrieren“, sagt Christophe Stoos, Geschäftsführer des Werks von Endress+Hauser Flow Frankreich in Cernay.

Die Eigentümerfamilien Wiese und Helfenstein sehen den Verkauf der Angenstein ESTECH AG als ideale Nachfolgeregelung für ihr Unternehmen. „Für uns standen der Erhalt der Arbeitsplätze und die Zukunftssicherung des Betriebs im Vordergrund. Die Übernahme durch Endress+Hauser stellt in unseren Augen deshalb die bestmögliche Lösung dar“, sagt Martin Helfenstein, Verwaltungsratspräsident der Angenstein ESTECH AG.

Der Betriebsübergang soll zum 1. Januar 2025 wirksam werden. Der Stammbetrieb im schweizerischen Aesch, der auch das Endress+Hauser Durchflussmessgeräte-Werk in Reinach beliefert, ist von der Übernahme nicht betroffen.