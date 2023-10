Emerson gab Ende September die Übernahme der Afag Holding AG bekannt, die elektrische Linearbewegungs-, Zuführ- und Handhabungsautomatisierungssysteme anbietet. Das Segment der elektrischen Linearbewegungen erweitert den von Emerson bedienten Markt um mehr als 9 Milliarden US-Dollar und soll laut Unternehmensaussendung jährlich im mittleren einstelligen Bereich wachsen.



Afag, mit Sitz in Zell, Schweiz, erweitert die Fähigkeiten von Emerson in der Fabrikautomation. Als Ergebnis der Akquisition sollen die elektrischen Linearantriebslösungen von Afag mit der pneumatischen Antriebstechnologie von Emerson kombiniert werden. Afag bedient Kund:innen in Märkten wie Batterieherstellung, Automobil, Verpackung, Medizin, Life Sciences und Elektronik.



"Afag bringt eine aufregende Technologie mit, die es Emerson ermöglichen wird, das Wachstum unseres bestehenden 900-Millionen-Dollar-Geschäfts mit Fabrikautomatisierung zu beschleunigen", sagte Ram Krishnan, Chief Operating Officer von Emerson. "Da diskrete und hybride Kunden die Elektrifizierung ihrer Fertigungsprozesse weiter beschleunigen, ist die Technologie von Afag ideal geeignet, um eine verbesserte Energieeffizienz und Leistungssteigerungen zu erzielen. "