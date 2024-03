„Möchte man weiterhin mit der Transformation durch Digitalisierung Schritt halten, sind Investitionen in KI und den damit verbundenen Technologien unverzichtbar“, ergänzt Christoph Mayer, Partner Cloud Transformation bei EY Österreich. Rund jedes vierte österreichische Unternehmen (24 %) will in den nächsten Jahren in KI investieren – im Vorjahr war der Anteil Investitionswilliger deutlich geringer (15 %). Unternehmen, die in den kommenden Jahren Investitionen in KI-Technologien planen, wollen diese vor allem in den Bereichen IT und EDV (50 %) sowie Marketing, Vertrieb, Kundendienst (43 %) einsetzen. Immerhin 19 Prozent der Betriebe, die Investitionen in KI planen, streben deren Einsatz im F&E-Bereich an, elf Prozent im Bereich Produktentwicklung bzw. Innovation.

Nur noch 18 Prozent wollen im Bereich Data Analytics aufstocken, jedes siebte Unternehmen (15 Prozent) plant den Einsatz von Cloud Computing. Im Vergleich zum Vorjahr hat die Bedeutung von Data Analytics und Cloud Computing deutlich abgenommen (minus 6 bzw. minus 9 Prozent). Der Anteil der Unternehmen, die in den kommenden Jahren nicht in weitere digitale Technologien investieren wollen, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich von 38 auf 48 Prozent gestiegen. „Viele Unternehmen haben Probleme, geeignete Fachkräfte zu finden - das wirkt sich auch auf geplante Digitalisierungsprojekte aus, die mangels Personal nur langsam oder gar nicht vorankommen“, so Mayer.