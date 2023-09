Align Technology, Inc. gab heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme der Cubicure GmbH bekannt, einem österreichischen Unternehmen im Bereich 3D-Direktdrucklösungen für die additive Fertigung von Polymeren. Die patentierte Heißlithographie-Technologie von Cubicure nutzt einen speziellen Heiz- und Beschichtungsmechanismus, der die Verarbeitung von hochviskosen Harzen ermöglicht, um besonders zähe und temperaturbeständige Polymere herzustellen. Dieses 3D-Druckverfahren ermöglicht die additive Fertigung von elastischen Bauteilen mit einer Materialqualität, die laut Align Technology in dieser Form noch nie erreicht wurde.



"Align und Cubicure arbeiten seit vielen Jahren zusammen und unsere erfolgreiche Zusammenarbeit hat zu bahnbrechenden Technologien und Innovationen im 3D-Direktdruck beigetragen", sagte Srini Kaza, Senior Vice President of Product Research and Development bei Align. Die Übernahme von Cubicure solle die Align Digital Platform und die Kernkompetenzen der Amerikaner im 3D-Direktdruck stärken.



