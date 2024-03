Ziel des neuen KI-Gesetzes in China ist die Schaffung der Voraussetzungen für eine beschleunigte Entwicklung der KI-Landschaft mit Schwerpunkt auf der industriellen Nutzung. Obwohl das Gesetz einige Maßnahmen zum Schutz der Nutzer enthält, liegt der Schwerpunkt weiterhin auf der industriellen Entwicklung. Die vollen Auswirkungen dieses neuen Rechtsrahmens werden mit der Zeit deutlicher werden, da sich die Überschneidungen zwischen KI und verschiedenen Branchen weiter entwickeln.

China sieht die strategische Bedeutung von KI in der Produktion und will mit dem neuen Gesetz noch massiver in diesen Bereich investieren. Unter anderem greift der Staat den KI-Chipherstellern kräftig unter die Arme. Dadurch soll die Bereitstellung leistungsfähiger Prozessoren für KI-Aufgaben sichergestellt werden. Zudem wird die Zusammenarbeit mit den globalen IT-Riesen gesucht. So sollen KI-Tools für Datenanalyse, Zusammenarbeit und Automatisierung für die Industrie der Zukunft entstehen.