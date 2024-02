Im Jahr 2023 zeigte die Umsatzentwicklung in den Unternehmensbereichen für Bosch ein gemischtes Bild. Der Unternehmensbereich Mobility blieb 2023 mit einem Umsatz von 56,3 Milliarden Euro der umsatzstärkste Bosch-Unternehmensbereich. Er erzielte ein Wachstum von sieben Prozent, wechselkursbereinigt von elf Prozent. „Unsere Produkte sind gefragt, sowohl in den angestammten Bereichen als auch in neuen Geschäftsfeldern. Das gibt uns Rückenwind für die weitere Entwicklung des Unternehmensbereichs, die uns noch viel abverlangen wird“, so Markus Forschner, Geschäftsführer und Chief Financial Officer. Der Unternehmensbereich Industrietechnik erzielte einen Umsatz von 7,5 Milliarden Euro. Durch die Akquisition von HydraForce lag er um acht Prozent über dem Vorjahreswert, bereinigt um Wechselkurseffekte um zehn Prozent. Der Unternehmensbereich Consumer Goods erzielte einen Umsatz von 19,9 Milliarden Euro. „Die starke Kaufzurückhaltung der Verbraucher hat unser Geschäft mit Elektrowerkzeugen und Haushaltsgeräten stark getroffen“, erklärte der Finanzvorstand. Der Umsatz lag um sieben Prozent unter dem Vorjahreswert, bereinigt um Wechselkurseffekte ergab sich ein leichter Rückgang um ein Prozent. Kräftig gewachsen ist der Unternehmensbereich Energie- und Gebäudetechnik. Der Umsatz stieg um neun Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Bereinigt um Wechselkurseffekte betrug das Plus elf Prozent. „Wir profitierten nicht nur von der hohen Nachfrage nach energieeffizienter und regenerativer Heiztechnik, sondern auch vom Ausbau unseres Dienstleistungsgeschäfts bei Bosch Global Service Solutions", so Forschner.

Vor diesem Hintergrund rechnet Bosch mit Anpassungsbedarf in einigen Bereichen, zum Beispiel im Unternehmensbereich Mobility. Dazu hat das Unternehmen Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufgenommen. Notwendige Beschäftigungsanpassungen sollen möglichst sozialverträglich erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen sind nach einer im Sommer 2023 mit den Arbeitnehmervertretern getroffenen Zukunftsvereinbarung für die deutschen Mobility-Standorte bis Ende 2027 ausgeschlossen. „Der Wandel kann nur sozialpartnerschaftlich gelingen. Gleichzeitig bekennen wir uns zum Standort Deutschland - auch in der Produktion“, betont Hartung. In besonders zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern will Bosch zudem weiter einstellen und möglichst viele Beschäftigte aus schrumpfenden für wachsende Bereiche qualifizieren. Bis 2030 will das Unternehmen insgesamt rund vier Milliarden Euro für Aus- und Weiterbildung ausgeben. Dabei sei auch die Bereitschaft der Mitarbeiter gefragt.